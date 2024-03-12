بعد اعلان القائمة.. تحديد موعد التحاق محترفي المنتخب العراقي الى البصرة

والمنتخب العراقي سيدخل معسكرًا تدريبيًا داخليًا في مدينة البصرة يوم الجمعة المقبل، إذ سيحضر جميع اللاعبين المحليين بعد الاتفاق مع أنديتهم على تفريغهم رغم استمرار منافسات بطولة كأس العراق التي وصلت إلى دورها الـ16.كما ان اللاعبين المحترفين لن يلتحقوا في اليوم ذاته، حيث من المؤمل أن يلتحق المحترف في صفوف أوتريخت الهولندي زيدان إقبال يوم 18 من الشهر الحالي بعد انتهاء مباراة فريقه أمام "أن آي سي" في الدوري الهولندي الممتاز، حيث سيغادر هولندا مساء يوم 17 فيما من المقرر أن يلتحق المحترف في صفوف هاماربي السويدي منتظر ماجد يوم السبت المقبل، بحسب winwin.بينما المحترف في صفوف هالمستاد السويدي، أمير العماري، سيلتحق بالمنتخب العراقي يوم 17 مارس/ آذار الحالي بعد نهاية مباراة فريقه أمام مالمو في نصف نهائي كأس السويد، كما سيلتحق المحترف في صفوف فيزيلا البرتغالي أسامة رشيد يوم 17 من الشهر ذاته بعد نهاية مباراة فريقه أمام بورتو والتي ستكون مهمة للغاية لرفاقه أما المحترف في صفوف براونشفاينغ يوسف أمين، سيصل إلى المنتخب العراقي يوم الـ16 من الشهر ذاتهوبخصوص اللاعبين ريبين سولاقا المحترف في صفوف سول الكوري الجنوبي وميرخاس دوسكي المحترف في صفوف سلوفاكو التشيكي وحسين علي المحترف في صفوف هيرنيفين الهولندي، سيلتحقون أيضًا خلال يومي 17 و18 من شهر مارس الحالي بعد نهاية استحقاقاتهم مع فرقهم.أما اللاعب ضرغام إسماعيل المحترف في صفوف الخالدية الكويتي وصفاء هادي المحترف في صفوف تراكتور الإيراني وبشار رسن المحترف في صفوف المرخية القطري، من المؤمل أن يصلوا إلى البصرة خلال الأيام من 15 إلى 18 مارس/ آذار الحالي ليكونوا متاحين للمدرب الإسباني خيسوس كاساس.وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد أكد على لسان رئيسه عدنان درجال، جاهزية ملعب البصرة الدولي لاحتضان مباراة منتخب العراق والفلبين عند الساعة العاشرة من مساء يوم 21 مارس/ آذار الجاري.