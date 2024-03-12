ليونيل ميسي يثير الجدل.. ظهر مرتديًا الشماغ والزي السعودي! (فيديو)

وخلال إعلان تجاري لشركة "لسيار" المختصة بصناعة الأشمغة والأزياء السعودية الوطنية، ظهر ميسي مرتديًا الزي السعودي، في خطوة مثيرة للجدل من النجم الأرجنتيني المخضرم.



وتساءل البعض عن أسباب ظهور ميسي في هذا الإعلان الترويجي، على الرغم من حضور العديد من أساطير كرة القدم في دوري روشن السعودي يتقدمهم النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

🚨 الشيخ ليونيل ميسي يظهر بالزي السعودي في إعلان لسيّار للأشمغة 😨😰🇸🇦 pic.twitter.com/BHa0DIL35j — Messi World (@M10GOAT) March 11, 2024

ويشغل ليونيل ميسي منصب سفير السياحة في المملكة العربية السعودية، وهو ما يفسر أسباب ظهوره في هذا الإعلان الترويجي، خاصة مع مساعي المملكة لكسب حقوق تنظيم مونديال 2034 في المستقبل.ورغم كل شيء، يعتقد آخرون بأن هذا الإعلان يشكل نقطة البداية نحو انضمام النجم الأرجنتيني المخضرم إلى أحد أندية دوري روشن السعودي في المرحلة القادمة.ويراهن البعض على هذا الأمر، من خلال التطرق إلى نتائج إنتر ميامي الأمريكي والتي كان آخرها الخسارة أمام مونتريال في الدوري الأمريكي، مما قد يجعله عاجزًا عن الفوز بالبطولة المحلية، ويدفع ميسي لبحث فكرة الرحيل سريعًا.وكان الهلال السعودي أحد الأندية المهتمة بالتعاقد مع ليونيل ميسي في الصيف الماضي، بعد تأكد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد عامين من اللعب في حديقة الأمراء.وخاض الهلال سباقًا قويًا للتعاقد مع ميسي إلى جانب برشلونة الإسباني وإنتر ميامي الأمريكي، لكن الأخير نجح في الظفر بخدمات النجم الأرجنتيني بعد إقناعه بمشروع الفريق الذي يترأسه النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام.وبعد فشله في التعاقد مع ميسي، تحول الهلال السعودي إلى البرازيلي نيمار جونيور وتمكن من الحصول على خدماته قادمًا من باريس سان جيرمان، لكن نيمار تعرض لإصابة قوية في الرباط الصليبي أجبرته على الابتعاد طويلًا عن ملاعب كرة القدم.جدير بالذكر أن معلومات صحفية سابقة، تحدثت عن رغبة الاتحاد السعودي في التعاقد مع ليونيل ميسي في صفقة إعارة، خلال فترة توقف المنافسات في الدوري الأمريكي والتي تتزامن مع استمرار المسابقات في المملكة العربية السعودية.