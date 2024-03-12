كأس العراق.. نفط ميسان يهزم الكرمة في دور الـ16

وسجل اللاعب علاء الدالي هدف نفط ميسان الوحيد عبر ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 40 من المباراة.وبهذا الفوز، نال نفط ميسان بطاقة الترشح إلى دور الثمانية من البطولة على أن يواجه الفائز من مواجهة القوة الجوية والنجف.