وزير مصري يدخل على خط ازمة صلاح ويكشف سبب عدم تواجده مع الفراعنة

وقال أشرف صبحي لإذاعة "Onsport fm" المصرية: "تواصلت مع محمد صلاح وأخبرت المدرب حسام حسن والمدير الإداري للفريق، إبراهيم حسن، بالحوار الذي دار مع اللاعب، هو قال إن لديه ورما دمويا، ذهب وعاد له هذا الورم".وأضاف صبحي: "ويحتاج للتعافي بشكل متدرج، وإنه ليس في كامل طاقته، والفريق سيلعب بطولة ليست رسمية، ولذا، فإن صلاح سيأخذ وقته في التعافي، وسيتواجد في المرحلة المقبلة، ومدرب الفريق سوف يتابع لاعبين آخرين، ولا يحتاج لمشاهدة إمكانات نجم مثل صلاح في مباراة ودية".وأكد أشرف صبحي خلال حديثه أن محمد صلاح يعتبر أفضل لاعب على مر تاريخ كرة القدم المصرية.وأعلن المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، عن قائمة من 25 لاعبا، غاب عنها محمد صلاح، استعدادا لمواجهة منتخب نيوزيلندا في يوم 22 من شهر اذار الحالي، في العاصمة أبو ظبي.وعانى محمد صلاح (31 عاما) من إصابة عضلية تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023"، أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، شارك بعدها مع فريق ليفربول كلاعبٍ بديل في مباراتين، أمام نادي سبارتا براغ التشيكي في الدوري الأوروبي، ونادي مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.