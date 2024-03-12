بمشاركة عربية.. تعرف على قرعة دوري أبطال إفريقيا 2024

وتأهل فريقان عربيان إلى الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، وهما الأهلي المصري، والترجي التونسي.وأوقعت القرعة نادي الأهلي في مواجهة فريق سيمبا التنزاني، الذي تأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، بأقل عدد من الانتصارات (حقق فوزين فقط) ويتساوى مع يانغ إفريكانز التنزاني.بينما سيلعب نادي الترجي ضد فريق أسيك ميموزا أبيدجان الإيفواري.في ما يلي مباريات الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا 2024:سيمبا التنزاني × الأهلي المصريمازيمبي الكونغولي × بترو أتلتيكو الأنغوليالترجي التونسي × أسيك ميموزا الإيفوارييانغ أفريكانز التنزاني × صن داونز الجنوب إفريقينتيجة قرعة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024:المباراة الأولى: الفائز من (الترجي ضد أسيك ميموزا) × الفائز من (يانغ أفريكانز × صن داونز)المباراة الثانية: الفائز من (مازيمبي × بترو أتلتيكو ) × الفائز من (سيمبا × الأهلي).