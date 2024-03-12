انقلاب في دوري أبطال أوروبا.. السبب قرعة الكمبيوتر

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أعلن تغيير نظام بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل 2024-2025، حيث سيتم زيادة عدد الأندية المشاركة إلى 36 فريقا بدلا من 32.وستقام البطولة مع وجود جميع الفرق في جدول دوري واحد، وسيلعب كل فريق ثماني مباريات، أربع على أرضه وأربع خارج أرضه.ووفقا لما كشفته شبكة "سكاي سبورتس"، فإن النظام الجديد الموسع لدوري أبطال أوروبا سيعني أنه سيتم استخدام أجهزة الكمبيوتر لإجراء قرعة البطولة.وأضافت أن عمليات محاكاة القرعة اليدوية للشكل الجديد من دوري الأبطال سيستغرق ما بين ثلاث إلى أربع ساعات وتتطلب 900 كرة.وبدلا من ذلك، سيتم إجراء القرعة بطريقة جديدة، حيث سيتم سحب الأندية يدويا في البداية، ثم سيتولى الكمبيوتر مسؤولية اختيار الخصوم الثمانية للفرق الـ36 فريق في البطولة.ومن المتوقع أن تستغرق تلك العملية الجديدة حوالي 35 دقيقة، وهي نفس مدة قرعة البطولة الحالية.