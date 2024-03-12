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"يويفا" يواجه تحدياً صعباً يخص نهائي الدوري الأوروبي
رياضة
2024-03-12 | 14:15
المصدر:
موقع كووورة
728 مشاهدة
يواجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تحديا صعبا، حال تأهل ليفربول ورينجرز للمباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي، التي ستقام يوم 22 أيار المقبل بالعاصمة الأيرلندية دبلن.
ويتمتع الفريقان الإنجليزي والإسكتلندي بشعبية جماهيرية كبيرة في أيرلندا، ومرشحان للتأهل للنهائي الذي سيقام في ملعب "أفيفا" بعد تعادل رينجرز مع بنفيكا البرتغالي يوم الخميس الماضي، بينما تفوق ليفربول على سبارتا براج بنتيجة 1/5 قبل مباراة الإياب على ملعبه في آنفيلد.
ويشكل هذا الاحتمال صداعا لمسؤولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث قال أمينه العام ثيودور ثيودوريديس اليوم الثلاثاء: "المباراة النهائية للدوري الأوروبي تعد من أكبر التحديات التي تواجهنا هذا العام".
وأوضح ثيودور عبر وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن "هذا التحدي يعود إلى الفرق التي يمكن أن تتأهل للنهائي، ونعلم أن عددا كبيرا من جماهير الفريقين سوف يحضرون بدون تذاكر، وتبقى أيضا مشكلة المناطق المفتوحة للجماهير".
وألمح في تصريحات لوسائل الإعلام "هناك فريقان لن أكشف عنهما ولكن أعتقد أنكم بالذكاء الكافي للتعرف عليهما، سنواجه صعوبة كبيرة في استيعاب جماهيرهما التي ستحضر المباراة".
وأشار الأمين العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في ختام تصريحاته "لقد حجزنا بالفعل ملعب كروك بارك ليكون مكانا مفتوحا لتجمع الجماهير، ولكنه لن يكون كافيا".
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