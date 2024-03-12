في صفوف الستي.. صفقة محتملة تسعد برشلونة

أفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، بأن مانشستر سيتي يستهدف ضم لاعب برشلونة السابق.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن مانشستر سيتي وضع عينه على المدافع الإسباني الشاب ميكا مارمول، لاعب لاس بالماس، لضمه لصفوف بطل البريميرليج.

وأضافت الصحيفة، أن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، معجب بأداء مارمول، ويريد تدعيم دفاعات فريقه من خلال ضمه.

وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة يستقبل أخبار بيع مارمول بشكل سعيد، خاصة وأن عقده ينص على حصول البارسا على 50% من عائد بيعه.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت مارمول بالانتقال لجيرونا، مقابل 10 ملايين يورو، قبل تدخل مانشستر سيتي.

ومع ذلك، فإن مانشستر سيتي ينوي إتمام الصفقة ثم إعارة اللاعب لجيرونا، لإكسابه المزيد من الخبرات.

ونوهت الصحيفة، بأن لاس بالماس كان سيقبل بعرض جيرونا لضم اللاعب مقابل 10 ملايين يورو، ولكن بعد تدخل مانشستر سيتي، من المحتمل أن يطلب مبلغا أكبر، ما سيعود بالنفع على برشلونة.