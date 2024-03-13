أبرزها الجوية والنجف.. مواجهات "حاسمة" تشهدها بطولة كأس العراق اليوم

ويدخل الصقور المواجهة بحثاً عن تحقيق الفوز والظفر ببطاقة الترشح إلى الدور الربع النهائي، معتمداً على عناصره المميزة والحافز المعنوي الكبير للفريق بعد النتائج الإيجابية التي أسهمت في تربعه على قمة دوري نجوم العراق للمحترفين بانتهاء المرحلة الأولى.ويبرز في صفوف الأزرق العديد من اللاعبين وفي المقدمة يقف الهداف أيمن حسين وعلي جاسم وإبراهيم بايش وهمام طارق وحسين جبار وسعد عبد الأمير وشريف عبد الكاظم وغيرهم.وعلى الجانب الآخر يسعى غزلان البادية إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل إيقاف نجاحات الصقور والإطاحة به مبكراً من المسابقة.ويعتمد مدرب النجف عبد الغني شهد في تشكيلته على مزيج من لاعبي الخبرة والشباب وعلى رأسهم علاء مهاوي ومحمد قاسم ومحمد داود وحمزة عدنان والحارس سرهنك محسن والمحترف التونسي حازم المستوري.وفي لقاء ثان يستضيف زاخو نظيره الشرطة في مباراة صعبة على الطرفين، إذ يتطلع صاحب الضيافة إلى تقديم أفضل مستوياته بغية بلوغ الدور المقبل، في حين يرنو القيثارة للعودة إلى الديار بفوز ثمين يؤهله لمواصلة المنافسة في بطولة الكأس. من جانبه سيكون الزوراء مرشحاً بقوة للتفوق في مباراته ضد كربلاء، بحكم إقامة اللقاء في ملعبه وبين جماهيره، فضلاً عن الفوارق الفنية ونوعية اللاعبين مقارنة مع العميد، وتمثل هذه المواجهة فرصة ذهبية للنوارس بهدف رد الاعتبار لخسارته في بطولة الدوري أمام المنافس ذاته.ويلعب اليوم أيضاً الطلبة والنفط في ملعب الشعب الدولي، وتبدو الحظوظ متساوية بين الفريقين لنيل بطاقة العبور للربع النهائي، وأسفرت مواجهة الدوري التي جمعتهما عن تفوق الأخضر بهدفين مقابل هدف واحد.