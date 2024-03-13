مدرب عراقي يعلق على قائمة كاساس لمواجهتي الفلبين

السومرية نيوز – رياضة



دافع مدرب فرق النفط والمنتخب العراقي الأسبق باسم قاسم، عن قائمة كاساس لمباراتي الفلبين في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.







وقال قاسم، إن "دعوة الأسماء في قائمة كاساس لمباراتي الفلبين لا أعتقد أنها تمت بسبب المجاملة، لأن هذا الاستحقاق المهم لا يحتمل المجاملات، وأعتقد أنها قناعة المدرب الإسباني الذي لن يجازف إطلاقًا في هذا الاستحقاق المهم".



*باسم قاسم يتحدث عن قائمة كاساس

وأضاف: "من الممكن أن تكون هناك آراء أخرى تذهب إلى خيارات أو قناعات مخالفة لوجهة نظر المدرب كاساس، لكن المدرب الإسباني يبقى هو المسؤول الأول والأخير في اختيار اللاعبين، واختلاف القناعات الفنية لا يمكن أن يصب في كل الأحوال في خانة المجاملات".



وأوضح أن "القناعات الفنية في اختيار قائمة كاساس قد تكون في بعض الأحيان غير منصفة وغير واقعية، لكن على الجميع التأقلم معها ودعم المنتخب العراقي، سواء عن طريق الجماهير أو وسائل الإعلام، لأن أي انتقادات أو هجوم قد يؤثر بشكل سلبي في المنتخب العراقي، وهذا الأمر لا أحد يتمناه في العراق"، بحسب winwin. ويستعد "أسود الرافدين" -تحت قيادة المدرب الإسباني خيسوس كاساس- لمواجهة الفلبين على دفعتين في الـ21 والـ26 من شهر مارس/ آذار الجاري، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات.وقال قاسم، إن "دعوة الأسماء في قائمة كاساس لمباراتي الفلبين لا أعتقد أنها تمت بسبب المجاملة، لأن هذا الاستحقاق المهم لا يحتمل المجاملات، وأعتقد أنها قناعة المدرب الإسباني الذي لن يجازف إطلاقًا في هذا الاستحقاق المهم".*باسم قاسم يتحدث عن قائمة كاساسوأضاف: "من الممكن أن تكون هناك آراء أخرى تذهب إلى خيارات أو قناعات مخالفة لوجهة نظر المدرب كاساس، لكن المدرب الإسباني يبقى هو المسؤول الأول والأخير في اختيار اللاعبين، واختلاف القناعات الفنية لا يمكن أن يصب في كل الأحوال في خانة المجاملات".وأوضح أن "القناعات الفنية في اختيار قائمة كاساس قد تكون في بعض الأحيان غير منصفة وغير واقعية، لكن على الجميع التأقلم معها ودعم المنتخب العراقي، سواء عن طريق الجماهير أو وسائل الإعلام، لأن أي انتقادات أو هجوم قد يؤثر بشكل سلبي في المنتخب العراقي، وهذا الأمر لا أحد يتمناه في العراق"، بحسب winwin.

المنتخب العراقي يغادر إلى البصرة

ويغادر وفد المنتخب العراقي يوم الجمعة المقبل إلى البصرة من أجل الدخول في معسكرٍ تدريبي مغلق، استعدادًا للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.



وستقتصر الأيام الأولى من المعسكر العراقي على اللاعبين المحليين المتاحين، بعد انتهاء مباريات دور الـ16 من بطولة كأس العراق يومي الثلاثاء والأربعاء، وبعدها سيلتحق اللاعبون المحترفون بالمنتخب ضمن الفترة المسموحة الخاصة بالتوقف الدولي.



وقبل إعلان قائمة كاساس اجتمع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، يوم الأحد الماضي، مع المدرب الإسباني في مقر الاتحاد، إذ ناقش الاجتماع استعدادات المنتخب العراقي للمرحلة المقبلة، وبحث إمكانية إزالة المعوقات التي قد تقف عائقًا أمام تحضيراته.



يذكر أن منتخب أسود الرافدين سبق وأن فاز على إندونيسيا 5-1، وعلى فيتنام 1-0، في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات، ليتصدر المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط.