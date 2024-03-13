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متفوقاً على أندية العالم.. الهلال يحقق رقم "قياسي" ويدخل موسوعة غينيس
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
انفرد نادي الهلال السعودي برقم قياسي، إذ أصبح يمتلك أطول سلسلة انتصارات متتالية على مر تاريخ لعبة كرة القدم، متفوقاً على جميع الأندية حول العالم.
وتغلب فريق "الأزرق الهلالي" على منافسه اتحاد جدة، بهدفين دون رد، أمس الثلاثاء، في دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال آسيا، ليضمن تأهله للدور نصف النهائي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 0/4.
ويعد هذا الفوز رقم 28 لنادي الهلال على التوالي، بمختلف المسابقات، ليكون أول ناد ينجح في تحقيق ذلك.
وخلال 28 فوز، سجل النادي السعودي 81 هدفا واستقبل 8 أهداف فقط، فيما حافظ على نظافة شباكه في 20 مباراة.
وتفوّق نادي الهلال على كل من أندية نيو ساينتس الويلزي (لديه 27 فوز متتالي) وأياكس أمستردام الهولندي (لديه 26 فوز متتالي و25 فوز متتالي في فترتين مختلفتين) وكوريتيبا البرازيلي (لديه 24 فوز متتالي).
فيما يلي قائمة الأندية صاحبة أطول سلسلة انتصارات في التاريخ:
1- الهلال السعودي – 2024 / 28 فوزاً.
2- ذا نيو سينتس الويلزي – 2016 / 27 فوزاً.
3- أياكس الهولندي – 1971-1972 / 26 فوزاً.
4- أياكس الهولندي – 1955 / 25 فوزً.
5- كوريتيبا البرازيلي – 2011 / 24 فوزاً.
6- بايرن ميونخ الألماني – 2020 / 23 فوزاً.
7- ريال مدريد الإسباني – 2014 / 22 فوزاً.
8- مانشستر سيتي الإنجليزي – 2020-2021 / 21 فوزاً.
9- رينجرز الاسكتلندي – 2013 / 20 فوزاً.
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