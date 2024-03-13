بعد اعتدائه على المدرب.. نفط ميسان تستبعد "وسام سعدون" حتى نهاية الموسم

السومرية نيوز – رياضة



قررت الهيئة الادارية لنادي نفط ميسان، اليوم الأربعاء، ابعاد اللاعب وسام سعدون عن الفريق حتى نهاية الموسم بسبب اعتدائه على مدرب الفريق الكابتن محمد علي كريم.



الهيئة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أنها "قررت ابعاد اللاعب وسام سعدون عن الفريق حتى نهاية الموسم بسبب اعتدائه على مدرب الفريق الكابتن محمد علي كريم"، دون المزيد من التفاصيل.