برشلونة ينتظر هدية أنتر ميلان لبلوغ مونديال الأندية

وتأهل برشلونة لربع نهائي دوري الأبطال، بعد تخطيه عقبة نابولي بنتيجة (4-2) في مجموع المباراتين، علمًا بأن مباراة الذهاب في إيطاليا انتهت بالتعادل (1-1)وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، لا يزال برشلونة بحاجة للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، إلى جانب خسارة أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأربعاء، أمام إنتر، باعتباره ثاني أعلى الأندية الإسبانية تصنيفًا خلف ريال مدريد.وأضافت الصحيفة، أن تأهل 12 فريقًا أوروبيًا إلى نهائيات كأس العالم للأندية، يعتمد على النتائج في النسخ الأربع الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.وأشارت إلى أنه إذا لم تكن بطلًا وتتأهل بشكل مباشر، فسيتم تحديد تصنيف النقاط وفقًا للنتائج في آخر 4 نسخ.ويملك برشلونة في رصيده 59 نقطة، بينما يملك أتلتيكو 62 نقطة، حيث يجلب كل انتصار نقطتين، بينما يمنح التعادل نقطة واحدة، كما أن التأهل لكل دور يمنح الفريق نقطة إضافية.يذكر أنه إذا تساوى برشلونة وأتلتيكو مدريد في النقاط، ستكون الأولوية للبارسا، لأن معايير الاتحاد الأوروبي في حالة التعادل، تمنح الأفضلية للفريق الذي حقق أكبر عدد من النقاط في الموسم الحالي.من جانبه، ساهم خروج نابولي في تأهل يوفنتوس لمونديال الأندية، ليصبح الفريق الإيطالي الثاني إلى جانب إنتر.وحسمت 10 أندية أوروبية من أصل 12 تأهلها إلى مونديال الأندية، وهي تشيلسي وريال مدريد ومانشستر سيتي كأبطال لأعوام 2021 و2022 و2023، بالإضافة إلى الأفضل في الترتيب بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وإنتر وبوروسيا دورتموند وبورتو وبنفيكا ويوفنتوس.