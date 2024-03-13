إسبانيا.. القبض على عصابة السطو على منزل نجم الريال

وأوقف ستة متهمين بـ"ثماني عمليات سطو على المنازل منذ تموز 2022"، بحسب بيان الشرطة.وقالت مصادر من الشرطة إن "من بين المنازل المستهدفة، منزل جناح ريال مدريد، البرازيلي الدولي رودريغو، بالإضافة إلى الكولومبي المخضرم راداميل فالكاو لاعب رايو فايكانو".ورفضت الكشف عما إذا كان المزيد من لاعبي كرة القدم متأثرين بهذه القضية.وجاء في البيان أنه لتحديد أهدافهم "كان اللصوص يدققون في وسائل التواصل الاجتماعي، يدرسون صور وفيديوهات ينشرها اللاعبون وأصدقاؤهم وعائلاتهم من داخل تلك المنازل".وأتاح لهم هذا الأمر تحديد الأشياء الثمينة ومكان وجودها، كما سهّلت عليهم وسائل التواصل الاجتماعي التعرف إلى توقيت وجود المالكين في المنزل.وكانوا يزورون المواقع لإلقاء نظرة عليها من الخارج ولدراسة أنظمة الأمان المستخدمة وتحديد أفضل طريقة للدخول، قبل تنفيذ عمليتهم.