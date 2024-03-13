الكشف عن خطط المنتخبات الوطنية العراقية خلال فترة التوقف الدولي

وقال سكرتير لجنة المنتخبات محمد ناصر، في تصريحات صحفية، إن "خططهم في أيام الفيفا المقبلة ستقتصر على 4 منتخبات فقط.وأوضح: "المنتخب الأول سيُعسكر في مدينة البصرة قبيل خوض مباراتيه أمام الفلبين في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027".وتجرى المباراة الأولى في البصرة يوم 21 آذار، وتقام مواجهة الإياب يوم 26 من الشهر ذاته في الفلبين.وأضاف ناصر: "سيخوضَ المنتخب الأولمبي في مدينة البصرة معسكراً تدريبيًا تتخلله مباراة ودية".وتابع: "كما سيُشارك منتخبنا للشباب في بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية في مدينة الأحساء السعودية، بهدف التحضير بالشكلِ الأفضل للاستحقاقات المرتقبة".وأردف ناصر: "على صعيد كرة الصالات، يواصل منتخبنا الوطني تدريباته المكثفة في المغرب تأهباً للمشاركة في كأس آسيا التي تستضيفها تايلاند الشهر المقبل".وأكمل عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي لكرة القدم: "سنواصل استثمار فترة التوقف لتهيئة منتخباتنا بما يليق وسمعة الكرة العراقية".وشدد على "ضرورة وقوف الجماهير العراقية إلى جانب المنتخبات ومؤازرتها ودعمها".