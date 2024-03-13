نبأ سار لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

تلقى برشلونة نبأ سار بعد نجاحه في التفوق على نابولي، والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب ربع النهائي أحد يومي 9-10 نيسان، بينما يلعب الإياب أحد يومي 16-17 من نفس الشهر.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة سيستعيد نجميه فرينكي دي يونج وبيدري خلال الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ويرى الأطباء أن إصابة بيدري في العضلة الفخذية المستقيمة تعد أقل خطورة مما كان متوقعا في البداية، ويستطيع اللحاق على الأقل بموقعة الإياب في الدور ربع النهائي.

وأشارت إلى أن حالة دي يونج أكثر وضوحا وسيكون متاحا مع البارسا في موقعة الذهاب، رغم معاناته من التواء في الرباط الجانبي الخارجي لكاحله الأيمن.

وأوضحت أن دي يونج يتعافى بشكل جيد من الإصابة، ويستطيع خوض لقاء الذهاب دون مشاكل.