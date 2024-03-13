اتحاد الكرة: إنجاز أوراق اللاعب مراد فؤاد

وكان سفيرُ جمهورية العراق في مملكةِ هولندا علي الهادي في استقبالِ اللاعب رفقة والديه، وقد تسلمَ الجوازَ العراقيّ في مقرّ السفارة بهولندا.وقال عُضو الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، غانم عريبي: إن "لجنةَ اللاعبين المحترفين نجحت في إصدارِ الأوراق الأصوليّة كافة للاعب في دائرةِ أحوال كركوك، وبعدها توجه اللاعبُ إلى مقرّ السفارة في هولندا لإصدارِ جواز السفر هناك، ليصبح متاحاً الآن لتمثيلِ المنتخباتِ العراقيّة، وفي مقدمتها منتخبُ الناشئين".مبيناً، إن "مدربَ منتخب ناشئة العراق "أحمد كاظم" كان حريصاً على أن يتواجدَ اللاعبُ صاحب الـ "16" عاماً ضمن صُفوفِ المنتخب الذي تنتظره عددٌ من الاستحقاقاتِ الدوليّة في الفترةِ المُقبلة".