تشكيل أتلتيكو مدريد ضد إنتر ميلان فى أبطال أوروبا

أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة إنتر ميلان، على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

سيميوني قرر البدء بأنطوان جريزمان في هجوم الأتليتي، بعدما غاب عن المباريات الأخيرة بسبب الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لفترة وصلت إلى شهر، ليجاور زميله ألفارو موراتا.

وفيما يلي تشكيل الروخيبلانكوس:

أوبلاك - سافيتش - فيتسل - هيرموسو - مولينا - لورنتي - كوكي - دي بول - لينو - موراتا - جريزمان.

في المقابل، دفع سيموني إنزاجي مدرب إنتر بتورام ولاوتارو في هجوم الفريق.

وجاء تشكيل النيراتزوري كالآتي:

سومير - بافارد - دي فري - باستوني - دومفريس - باريلا - كالهانجولو - ميخيتريان - ديماركو - تورام - لاوتارو.

يشار إلى أن مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب جيوزيبي مياتزا، انتهت بفوز إنتر بهدف دون مقابل.