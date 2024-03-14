المؤهلة الى أولمبياد باريس.. كيف يستعد الأولمبي لنهائيات آسيا في قطر؟

وقال هاشم إن اتحاد الكرة قد فاتح العديد من المنتخبات التي تنتمي لشرق قارة آسيا وغربها؛ لكن للأسف الشديد لم تفلح جميع المحاولات بالحصول على موافقات رسمية، لتأمين مباراتين وديتين في البصرة، وبالتالي سيتم الاكتفاء بخوض مباراة واحدة أو اثنتين مع فرق محافظة البصرة، كالميناء أو نفط البصرة، في المعسكر الذي من المقرر أن ينتهي يوم الثامن والعشرين من الشهر الحالي، بحسب winwin.وأشار عبد الجبار إلى أن الجهاز الفني يثق كثيرًا بحل كافة الصعوبات التي تعتري ملف اللاعبين المحترفين في أوروبا، نظرًا للعلاقات المتميزة التي يمتلكها رئيس اتحاد الكرة العراقي، عدنان درجال، مع أغلب إدارات الأندية الأوروبية، فضلًا عن وسائل الإقناع التي يمكن أن يسلكها درجال مع تلك الأندية، في سبيل الحصول على موافقة لتفريغ عدد لا بأس به من اللاعبين الذين يحتاج خدماتهم الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي.وتابع عبد الجبار بأن المنتخب الأولمبي العراقي سيدخل معسكرًا تدريبيًا خارجيًا في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة بين 7 و14 أبريل المقبل تحضيرًا للنهائيات الآسيوية، وسيشهد المعسكر الخارجي مواجهةً وديةً مع منتخب اليابان الأولمبي يوم 11 أبريل، في "بروفة" أخيرة قبل المنافسات القارية.ويشارك في البطولة الآسيوية 16 منتخبًا، هم: قطر، السعودية، أوزبكستان، اليابان أستراليا، العراق، فيتنام، كوريا الجنوبية، الكويت، الأردن، الإمارات، تايلاند، ماليزيا، طاجيكستان، إندونيسيا والصين.