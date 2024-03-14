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المؤهلة الى أولمبياد باريس.. كيف يستعد الأولمبي لنهائيات آسيا في قطر؟
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السومرية نيوز – رياضة
أكد المدير الإداري في منتخب العراق الأولمبي لكرة القدم، عبد الجبار هاشم، أن المعسكر الذي سيدخله المنتخب في محافظة البصرة، ابتداءً من يوم السبت الموافق 16 مارس/ آذار الجاري، تحضيرًا لنهائيات آسيا، المُقررة إقامتها في قطر خلال شهر أبريل/ نيسان المقبل، لن يشهد خوض مباريات تجريبية مع منتخبات بعينها، وسيتم الاكتفاء بمواجهة واحدة أو اثنتين مع أندية محافظة البصرة.
وقال هاشم إن اتحاد الكرة قد فاتح العديد من المنتخبات التي تنتمي لشرق قارة آسيا وغربها؛ لكن للأسف الشديد لم تفلح جميع المحاولات بالحصول على موافقات رسمية، لتأمين مباراتين وديتين في البصرة، وبالتالي سيتم الاكتفاء بخوض مباراة واحدة أو اثنتين مع فرق محافظة البصرة، كالميناء أو نفط البصرة، في المعسكر الذي من المقرر أن ينتهي يوم الثامن والعشرين من الشهر الحالي، بحسب winwin.
ويلعب منتخب العراق الأولمبي في نهائيات آسيا تحت سن 23 عامًا في قطر خلال المدة من 15 أبريل لغاية 2 مايو/ أيار المقبلين، في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات السعودية وتايلاند وطاجيكستان.
وأشار عبد الجبار إلى أن الجهاز الفني يثق كثيرًا بحل كافة الصعوبات التي تعتري ملف اللاعبين المحترفين في أوروبا، نظرًا للعلاقات المتميزة التي يمتلكها رئيس اتحاد الكرة العراقي، عدنان درجال، مع أغلب إدارات الأندية الأوروبية، فضلًا عن وسائل الإقناع التي يمكن أن يسلكها درجال مع تلك الأندية، في سبيل الحصول على موافقة لتفريغ عدد لا بأس به من اللاعبين الذين يحتاج خدماتهم الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي.
مدير منتخب العراق الأولمبي: سنقيم معسكرًا خارجيًا في الدوحة
وتابع عبد الجبار بأن المنتخب الأولمبي العراقي سيدخل معسكرًا تدريبيًا خارجيًا في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة بين 7 و14 أبريل المقبل تحضيرًا للنهائيات الآسيوية، وسيشهد المعسكر الخارجي مواجهةً وديةً مع منتخب اليابان الأولمبي يوم 11 أبريل، في "بروفة" أخيرة قبل المنافسات القارية.
ويشارك في البطولة الآسيوية 16 منتخبًا، هم: قطر، السعودية، أوزبكستان، اليابان أستراليا، العراق، فيتنام، كوريا الجنوبية، الكويت، الأردن، الإمارات، تايلاند، ماليزيا، طاجيكستان، إندونيسيا والصين.
وتتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى في البطولة الآسيوية مباشرةً إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "باريس 2024"، فيما يخوض المنتخب صاحب المركز الرابع مواجهة "ملحق عالمي" أمام منتخب غينيا (رابع قارة أفريقيا).
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