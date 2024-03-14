تسجيل حضور جماهيري "قياسي" في بطولة كأس العراق

وشارك في قيادة مباريات الأربعاء طواقم تحكيمية عربية، إذ قاد الإماراتي عادل النقبي مباراة زاخو والشرطة، فيما قاد الأردني أدهم المخادمة، مباراة النجف أمام القوة الجوية.وتولى قيادة مباراة كربلاء والزوراء، الحكم العراقي الدولي يوسف سعيد، فيما قاد مواطنه محمد سلمان مواجهة الطلبة والنفط.وحسمت ركلات الترجيح، نتائج المباريات الأربعة، بعدما سيطر التعادل السلبي على ثلاثٍ منها، وشهدت واحدة تسجيل هدفين.وفي المباراة الأولى التي أُقيمت على ملعب الزوراء، فاز صاحب الأرض والجمهور "النوارس" على كربلاء بركلات الترجيح بنتيجة (4-2) بعدما انتهت الأشواط الأصلية بنتيجة (1-1).وسجل كربلاء أولاً عن طريق محمد أوتارا في الدقيقة (22)، ثم عدّل الزوراء النتيجة عن طريق محمد علي عبود في الدقيقة (76).وفي ثاني المباريات، نجح فريق النفط في التغلب على الطلبة بركلات الترجيح أيضًا بنتيجة (5-4) في المباراة التي احتضنها ملعب الشعب الدولي.وانتهت الأشواط الأصلية من المباراة بالتعادل السلبي (0-0) في مباراة سادها الحذر من جانب الفريقين، فالمدرب باسم قاسم حاول لدغ الأنيق أكثر من مرة؛ لكن أحمد صلاح أقفل دفاعاته بشكل محكم.أمّا في المباراة الثالثة، استطاع فريق الشرطة أن يخطف بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بتغلبه على منافسه العنيد زاخو بركلات الحظ بنتيجة (4-3) في لقاء أقيم على ملعب زاخو.كتيبة المدرب المصري مؤمن سليمان حاولت مرارًا وتكرارًا زيارة شباك أبناء المدرب القطري طلال البلوشي؛ لكن محاولاتها لم تفلح وكذلك هو الحال لصاحب الأرض والجمهور الذي لم يتمكن من استغلال سلاحه الفعال بالشكل المطلوب، لتحسم ركلات الترجيح نتيجة المباراة.وفي اللقاء الأخير، تخطى فريق القوة الجوية عقبة مضيفه النجف بركلات الترجيح بنتيجة (8-7) في مباراة أُقيمت على ملعب النجف الأولمبي.المباراة لم ترتقِ إلى المستوى المأمول، إذ لم يظهر أبناء المدرب أيوب أوديشو بمستواهم المعهود الذي ظهروا به في دوري نجوم العراق، في المقابل كان أبناء المدرب عبد الغني شهد في يومهم ووقفوا بقوة أمام المتصدر؛ لكن التوفيق غاب عنهم في الأشواط الأصلية وركلات الترجيح.