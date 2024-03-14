26 لاعباً في قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر البصرة

وقال عبد الجبار هاشم في بيان ورد للسومرية نيوز، إن مدربَ المنتخب الأولمبيّ "راضي شنيشل" استدعى (26) لاعباً للانخراطِ في التدريبات التي تدخل ضمن برنامج إعداده لنهائياتِ كأس آسيا التي تستضيفها دولةُ قطر لمنتخبات القارة دون 23 عاماً والمؤهلة لدورةِ الألعاب الأولمبية في باريس الصيف المقبل.وأضاف إن القائمةَ ضمت كلا من اللاعبين: كميل سعدي، حسن عباس، جعفر شنيشل، حسين حسن، كرار سعد، مجتبى صالح، أحمد مكنزي، ذو الفقار يونس، رومان يادكار دولاتشي، علي الموسوي، بلند آزاد، أمين الحموي، هلو فايق، مجتبى علي، كرار محمد، نهاد محمد، زيد إسماعيل، محمد هيثم، رضا فاضل، سالم أحمد، حسين عامر، حسن خالد، عمر عبد مجباس، سجاد علاء، منتظر محمد، منتظر عبد الأمير.