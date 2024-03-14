رسمياً.. لاعب شتوتغارت محمود داهود ينضم للمنتخب السوري

وعاد داهود (28 عاماً) إلى الدوري الألماني عبر بوابة شتوتغارت في الأول من شباط قادماً من برايتون الإنكليزي على سبيل الإعارة، بعدما سبق له أن دافع عن ألوان ناديي بوروسيا مونشنغلادباخ وبوروسيا دورتموند.ويملك شتوتغارت صاحب المركز الثالث في "بوندسليغا" خيار شراء عقد اللاعب بعد نهاية فترة الإعارة، علماً أن داهود لم يخض سوى 9 مباريات في الدوري الإنكليزي مع برايتون الذي يمتد عقده معه حتى عام 2027.بدأ داهود، العاشق في طفولته للفرنسي زين الدين زيدان، مسيرته الاحترافية مع مونشنغلادباخ في 2014 قبل انتقاله الى دورتموند في 2017.خاض 141 مباراة مع دورتموند، إلا أن مشاركاته تراجعت مع النادي "الأصفر والأسود" منذ أن خضع لجراحة في كتفه عام 2022، ليتعاقد معه برايتون بصفقة لمدة أربع سنوات.وخاض اللاعب المولود في سوريا مباراتين مع منتخب ألمانيا في العام 2020.وسيشكّل إنضمام داهود دفعة قوية للمنتخب السوري الذي بلغ ثمن نهائي كأس آسيا لكرة القدم التي أقيمت أخيراً في العاصمة القطرية الدوحة.وسيواجه "نسور قاسيون" منتخب ميانمار ذهاباً في يانغون في 21 الشهر الحالي، وإياباً في مدينة الدمام السعودية بعد خمسة أيام ضمن منافسات المجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026 التي تضم أيضاً اليابان وكوريا الشمالية.