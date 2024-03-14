إليك تاريخ إصابات ميسي في ملاعب كرة القدم

وخلال مسيرته القصيرة مع إنتر ميامي، عانى ميسي من إصابات مختلفة، تسببت آخرها باستبداله من لقاء ناشفيل، وفقًا لتقارير، بعدما أسهم في فوز إنتر ميامي بنتيجة 3-1 أحرز منها النجم الأرجنتيني هدفًا، ليتأهل الفريق إلى ربع نهائي دوري أبطال الكونكاكاف.وبدا جمهور أحد أفضل لاعبي كرة القدم على مر التاريخ، منزعجًا من كثرة إصابات ميسي، لتعود إلى الأذهان مقولة ميسي الشهيرة "الجسد لا يرحم" وهي الإصابات التي تنذر بقرب موعد اعتزال ميسي كرة القدم نهائيًّا.ورصد موقع winwin تاريخ إصابات ليونيل ميسي في عالم كرة القدم، وأكثر هذه الإصابات قسوة، وعدد المباريات التي ابتعد عنها في ملاعب كرة القدم.تعرض النجم الأرجنتيني إلى 45 إصابة مختلفة خلال مسيرته الاحترافية الممتدة منذ موسم 2005-2006، وهذه الإصابات التي لحقته خلال فترة لعبه مع برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميامي الأمريكي إلى جانب مسيرته الدولية مع المنتخب الأرجنتيني.وبدا ميسي يعاني من إرهاق كبير في الآونة الأخيرة، مما قاد مدربه تاتا مارتينو إلى إراحته في آخر مواجهات الدوري الأمريكي، لكن هذه الراحة لم تكن كافية لحماية ميسي من التعرض لإصابة جديدة بصحبة إنتر ميامي.وعند الدقيقة 40 طلب ميسي الخروج من المباراة، في إجراء احترازي بعد معاناته من آلام عضلية، لكن بعض الصحف تحدثت عن إصابة جديدة لاحقت الأسطورة الأرجنتينية بانتظار الكشف عن تفاصيلها.على الرغم من وصف ليونيل ميسي باللاعب ضئيل الجسد، إلى جانب معاناته من مشاكل صحية حينما كان صغيرًا، والتي دفعت أسرته للذهاب إلى إسبانيا من أجل إخضاعه لبرامج علاجية مختلفة، إلا أن ليونيل ميسي لم يتعرض لإصابات مرعبة مع النادي الكتالوني.وطوال 16 عامًا في "الكامب نو" تعرض ميسي إلى 31 إصابة مع النادي الكتالوني، ابتعد على إثرها طيلة 603 أيام، غاب خلالها عن 133 مباراة، وهي معدلات تبدو جيدة بالنظر إلى التدخلات العنيفة التي كانت تلاحق النجم الأرجنتيني بفعل مهاراته الفردية العالية.ويعد موسم 2006-2007 الأسوأ في مسيرة ميسي حيث غاب خلاله عن 19 مواجهة بواقع 87 يومًا كاملة، بفعل إصابته التي تعرض لها في الثالث عشر من نوفمبر للعام 2006، حيث تعرض لكسر في مشط القدم، جعله يبتعد عن الملاعب قبل أن يعود في الثامن من فبراير للعام 2007.منذ الانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، تعرض ليونيل ميسي إلى 11 إصابة متنوعة، بدأت منذ توقيعه العقد، حيث وصل إلى حديقة الأمراء وهو يعاني من مشاكل في اللياقة البدنية تسببت في عدم ظهوره سريعًا بقميص الفريق الفرنسي.ولم يكتب لميسي التعرض لإصابات قاسية مع النادي الفرنسي، حيث كانت مدة غيابه تتراوح بين 4 أيام حتى 17 يومًا كأقصى حد، وغاب طوال عامين عن 21 مباراة، لكن تكرار الإصابات في موسم واحد شكل الظاهرة الجديدة في مسيرة النجم الأرجنتيني مع فريقه الفرنسي.وكان موسم 2021-2022 مع باريس سان جيرمان الفرنسي الأكثر إحباطًا في مسيرة الأسطورة الأرجنتينية والذي تعرض خلاله إلى 7 إصابات متنوعة، تسببت في غيابه عن 15 مواجهة بواقع 84 يومًا كاملة.منذ الانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي في الصيف الماضي، عبر صفقة أثارت ضجة كبيرة في أوساط العالم، تعرض ليونيل ميسي إلى ثلاث إصابات متنوعة غاب في مجملها عن 8 مباريات بواقع 31 يومًا كاملة.الإصابة الأولى كانت عضلية وتعرض لها ميسي في السادس من سبتمبر/ أيلول للعام 2023، وغاب خلالها عن مباراتين، بواقع 12 يومًا، وفي ذات الشهر وتحديدًا في الثاني والعشرين من سبتمبر عادت الإصابة العضلية لملاحقته من جديد لكنه ابتعد هذه المرة عن الملاعب طوال 14 يومًا وغاب عن 4 مباريات كاملة.وفي التاسع من مارس للعام 2024، حصل ميسي على راحة سلبية طوال 5 أيام غاب خلالها عن مباراتين، وقد أرجع إنتر ميامي السبب إلى شعور اللاعب بالإرهاق العضلي، وحاجته إلى الابتعاد عن الملاعب خشية تفاقم الإصابة.