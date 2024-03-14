أربيل الى ربع نهائي كأس العراق على حساب الكرخ

وجرت المباراة على ملعب الساحر احمد راضي، وانتهى الشوط الأول بتقدم اربيل بهدف دون مقابل للكرخ جاء الهدف عن طريق اللاعب علي محسن في الدقيقة 26 .وقاد اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من احمد كاظم حكم ساحة ، وحسين فلاح حكم مساعد أول ، وكرار عبد الكريم حكم مساعد ثان ، وليث فرحان حكم رابع .