ويعاني مانشستر يونايتد مع إريك تين هاغ في الموسم الحالي، حيث ودع الفريق دوري أبطال اوروبا مبكرا من دور المجموعات، بالإضافة لفقدان فرص الفوز بالدوري الإنجليزي، وعدم الحفاظ على كأس رابطة المحترفين.وأوضحت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية في تقرير لها أن "هناك شرط جزائي كبير يتضمنه عقد تين هاغ مع يونايتد، قد يعقد من عملية الاستغناء عنه وكذلك بالنسبة لمساعديه".وقد يضطر مجلس إدارة مانشستر يونايتد لدفع 10 ملايين جنيه استرليني للجهاز الفني الحالي، حال اتخاذ القرار الرسمي بإقالته.وتكمن المشكلة في سعي مان يونايتد لترشيد النفقات بعد تلقي تحذيرات من كسر لوائح الخاصة بمعايير اللعب المالي النظيف في يناير/ كانون الثاني الماضي.وسيقوم مانشستر يونايتد بسبب هذا التحذير بالتخلص من مجموعة من اللاعبين الذين يكبدون النادي أموالا طائلة ولا يقدمون في المقابل مستويات عالية.إدارة مان يونايتد بقيادة المالك الجديد السير جيم راتكليف، ستجري تغييرات على الفريق لكن الملياردير البريطاني لم يخرج بأي تصريح رسمي ضد المدرب.يذكر أن تين هاغ تولى تدريب مانشستر يونايتد في صيف ٢٠٢٢ حيث قاد "الشياطين الحمر" الموسم الماضي لكأس رابطة المحترفين، كأول بطولة تدخل أولد ترافورد منذ عام ٢٠١٧.