بعد مباراة الأمس.. فينيسيوس يطالب بمعاقبة جماهير أتلتيكو

استنكر فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، الهجوم العنصري الذي تعرض له قبل انطلاق مباراة أتلتيكو مدريد وضيفه إنتر ميلان، أمس الأربعاء.

وبلغ أتلتيكو مدريد، ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه بركلات الترجيح 3-2 على نظيره إنتر ميلان، في المباراة التي أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وانتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل، لمجموعة من جماهير الأتلتي، وهي تهتف ضد فينيسيوس، وتصفه بـ "القرد".

وبعث فينيسيوس، رسالة عبر حسابه على موقع تويتر، إلى اليويفا، قائلا "أتمنى التفكير في معاقبتهم، هذه حقيقة مؤسفة تحدث حتى في المباريات التي لا أتواجد بها".

وأرفق اللاعب البرازيلي، كلماته بمقطع فيديو لواقعة العنصرية.

وعانى فينيسيوس جونيور من هجمات عنصرية متكررة منذ وصوله إلى إسبانيا في عام 2018، وشارك فينيسيوس في 27 مباراة في جميع المسابقات رفقة ريال مدريد هذا الموسم، ونجح في تسجيل 16 هدفا وصناعة 8 آخرين.