لعنة 2024 تلاحق بيلينجهام.. تراجع بالمستوى وخسارة للعرش

ويقدم بيلينغهام منذ انضمامه إلى ريال مدريد في صيف 2023، أداءات مذهلة مع الفريق، كما يتصدر قائمة الهدافين برصيد 20 هدفاً، أغلبها في الدوري الإسباني، فيما سجل 4 أخرى في دوري أبطال أوروبا.لكن بيلينغهام عانى من تراجع في الأرقام التهديفية خلال العام الحالي، حيث لم يسجل إلا 3 أهداف فقط في 2024.وجاء الهدف الأول في فوز 3-2 على ألميريا في الجولة الـ21 يوم 21 يناير/ كانون الثاني الماضي.وانتظر الدولي الإنجليزي بعدها 20 يوماً لتسجيل هدفين ضد جيرونا في فوز 4-0 يوم 10 فبراير/ شباط.وبشكل إجمالي، غاب بيلينغهام بسبب الإصابة والإيقاف عن ريال مدريد، في 5 من أصل 12 مباراة لعبها الميرينغي هذا العام.ومر حالياً أكثر من شهر على آخر هدف لبيلينغهام مع ريال مدريد، علماً بأنه لعب بعدها مباراتين ضد لايبيزيغ وفالنسيا.تشير صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إلى أن ريال مدريد افتقد أهداف بيلينغهام في المرحلة الأهم في الموسم من مارس/ أذار الجاري، والمستمرة حتى نهاية الموسم في مايو/ أيار.وسيتواصل صيام بيلينغهام التهديفي مع ريال مدريد السبت المقبل ضد أوساسونا بسبب الإيقاف في آخر لقاء قبل العطلة الدولية في مارس.ويأمل الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، ألا يتعرض بيلينغهام لإصابة في العطلة الدولية، لحاجة الميرينغي الماسة له في الفترة المقبلة.وينتظر الميرينغي بعد عطلة مارس مباراتي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ومجموعة لقاءات هامة في مسيرته لحسم لقب الدوري المحلي، أبرزها سيكون ضد أتلتيك بلباو وبرشلونة.