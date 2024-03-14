ليفربول ينافس توتنهام على نجم عربي

ويأتي ذلك بعد سنوات من التألق للنجم المصري محمد صلاح، منذ انضمامه للريدز قادمًا من روما الإيطالي في صيف 2017.

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية عن اهتمام نادي ليفربول بالتعاقد مع عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت، خلال الموسم الجديد.

وقالت الصحيفة إن ليفربول ضمن الأندية الراغبة في ضم عمر مرموش، كما أن هناك فرق أخرى ترغب في ضم اللاعب، من بينها توتنهام الإنجليزي.

وأشارت إلى أن فرانكفورت سيطلب الحصول على أعلى مقابل مالي من هذه الصفقة، ولن تقل قيمتها عن 40 مليون جنيه إسترليني.

وكان عمر مرموش قد انضم إلى آينتراخت فرانكفورت مطلع الموسم الحالي في صفقة انتقال حر قادمًا من فولفسبورج.