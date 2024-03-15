هندرسون يعترف: أخطأت بالانتقال إلى الدوري السعودي

وانتقل هندرسون إلى الاتفاق مطلع الموسم الجاري، ليلعب تحت قيادة ستيفن جيرارد، لكنه لم يقدم الأداء المنتظر منه، ليفسخ العقد ويبدأ تجربة جديدة مع أياكس في الميركاتو الشتوي الماضي.وقال هندرسون في تصريحات لصحيفة هيت بارول الهولندية: "الدوري السعودي يتطور، لكنه لا يناسبني، لقد ارتكبت خطأ بالانتقال إلى هناك، أنا الآن سعيد هنا مع أياكس".وأضاف صاحب الـ 33 عاماً: "الآن أدركت أن كرة القدم تجري في عروقي".وتأتي تصريحات نجم ليفربول السابق، بعد أن رفض في حفل تقديمه كلاعب لأياكس، الاعتراف بخطأ انتقاله إلى الدوري السعودي.وقال هندرسون وقتها: "بالعودة إلى الوراء، الانتقال إلى السعودية كان قراراً كبيراً وشعرت أنه كان مناسبا لي، في الحياة، إذا كنت تريد أن تسميها أخطاء، يمكنك تسميتها، لكنها تكون أخطاء إذا لم تتعلم منها، وأنا تعلمت الكثير من الأشياء".وأتم: "ليس لدي كلمة سيئة لأقولها عن أي شخص في السعودية، لدي أصدقاء هناك سأتحدث معهم إلى الأبد، ولا تزال هناك إيجابيات يمكن الخروج بها، لم تسر الأمور بالطريقة التي أردناها، لكنها انتهت بشروط رائعة".