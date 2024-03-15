ريال مدريد في مواجهة نارية مع مان سيتي في ربع نهائي أبطال أوروبا

وبحسب القرعة، وقع ارسنال في مواجهة بايرن ميونخ، في حين ستجمع مواجهة نارية بين ريال مدريد ومانشستر سيتي.. كما سيلتقي اتليتكو مدريد مع نظيره بروسيا دورتموند، في حين سيواجه برشلونة فريق باريس سان جيرمان في مباراة صعبة على الفريقين.فيما جاءت قرعة نصف النهائي على النحو التالي:الفائز بربع النهائي الثاني (أتلتيكو مدريد - بوروسيا دورتموند) مع الفائز من ربع النهائي الرابع (باريس سان جيرمان - برشلونة)الفائز بربع النهائي الأول ( أتلتيكو مدريد - بوروسيا دورتموند) مع الفائز من ربع النهائي الثالث ( ريال مدريد - مانشستر سيتي).مواعيد مباريات ربع النهائي:يضطر عشاق كرة القدم لانتظار نهاية شهر مارس/آذار الجاري، للعودة من جديد لمتابعة مباريات التشامبيونزليج في أبريل/نيسان المقبل.جولة الذهاب: 9 و10 أبريل/نيسان 2024جولة الإياب: 16 و17 أبريل/نيسان 2024مواعيد مباريات نصف النهائي:جولة الذهاب: 30 أبريل/نيسان و1 مايو/آيار 2024جولة الإياب: 7 و8 مايو/آيار 2024موعد وملعب نهائي دوري أبطال أوروبا 2024يحتضن ملعب ويمبلي، بالعاصمة الإنجليزية "لندن"، المباراة النهائية لنسخة دوري الأبطال الحالية، يوم السبت الموافق 1 يونيو/حزيران 2024.وسبق لملعب ويمبلي، استضافة 7 نهائيات أوروبية من قبل، أكثر من أي ملعب آخر.