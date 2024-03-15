انجاز جديد لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي

وقاد صلاح، ليفربول، إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي، بعدما أحرز هدفا وصنع 3 آخرين، خلال الفوز 6-1 على سبارتا براج، في إياب دور الـ 16.وحجز ليفربول، مقعده مع الثمانية الكبار في البطولة عن جدارة، بعدما سبق وأن تغلب 5-1 على ملعب منافسه في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.وأحرز صلاح، الهدف الثالث لليفربول في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد، فيما صنع أهدافا لكل من بوبي كلارك وكودي جاكبو ودومينيك سوبوسلاي.وأصبح صلاح، أول لاعب في تاريخ ليفربول، يحرز 20 هدفا على الأقل في جميع البطولات التي يشارك بها لسبعة مواسم متتالية، حسبما أفاد الحساب الرسمي للنادي على موقع تويتر.وخلال مسيرته مع ليفربول هذا الموسم بجميع البطولات، خاض صلاح، 31 مباراة حتى الآن، أحرز خلالها 20 هدفا، بواقع 15 هدفا في البريميرليج، و4 أهداف بالدوري الأوروبي، وهدفا وحيدا في كأس رابطة الأندية، التي توج بها الفريق الأحمر مؤخرا.ومنذ انضمامه لليفربول في منتصف 2017 قادما من روما، ظل صلاح يداوم على هز شباك منافسيه، حيث أحرز 44 هدفا في موسمه الأول مع الفريق (2017-2018) بكل المسابقات، و27 هدفا في الموسم التالي، و23 هدفا في موسم 2019-2020.وأحرز صلاح، 31 هدفا في موسمي 2020-2021، و2021-2022، و30 هدفا في الموسم الماضي، ليصل إجمالي أهدافه مع الفريق إلى 206 أهداف في 336 مباراة بمختلف المسابقات.من ناحية أخرى، رفع صلاح عدد تمريراته الحاسمة مع ليفربول إلى 86 تمريرة حاسمة منذ أن وطأت قدماه ملعب أنفيلد، ليصبح رابع أفضل صانع للأهداف في تاريخ النادي، وفقا لحساب الفريق على تويتر.وقدم صلاح 13 تمريرة حاسمة في الموسم الحالي مع ليفربول، بعدما صنع 9 أهداف في الدوري الإنجليزي و4 أهداف في الدوري الأوروبي، ليساهم بذلك في 33 هدفا للفريق في 31 لقاء.ويأتي تألق صلاح مع ليفربول قبل أيام قليلة من المواجهة المرتقبة التي تجمع فريق المدرب الألماني يورجن كلوب مع مانشستر يونايتد، بعد غد الأحد، في دور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.