بينها ديربي إيطالي.. مواجهات متوازنة في ربع نهائي الدوري الأوروبي

وأسفرت القرعة عن ديربي إيطالي ناري سيجمع ميلان بروما، فيما وضعت ليفربول بمواجهة متوازنة مع أتالانتا الإيطالي.كما سيواجه باير ليفركوزن نظيره وست هام يونايتد. كما أوقعت القرعة بنفيكا البرتغالي بمواجهة مارسيليا الفرنسي.