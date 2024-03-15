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بينها ديربي إيطالي.. مواجهات متوازنة في ربع نهائي الدوري الأوروبي
Alsumaria Tv
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سحبت اليوم الجمعة قرعة الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي، وذلك في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية.
وأسفرت القرعة عن ديربي إيطالي ناري سيجمع ميلان بروما، فيما وضعت ليفربول بمواجهة متوازنة مع أتالانتا الإيطالي.
كما سيواجه باير ليفركوزن نظيره وست هام يونايتد. كما أوقعت القرعة بنفيكا البرتغالي بمواجهة مارسيليا الفرنسي.
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