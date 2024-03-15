اول تعليق لغوارديولا بعد قرعة ربع نهائي ابطال أوروبا

وأسفرت قرعة الدور ربع النهائي من البطولة الأوروبية عن مواجهة جديدة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي للموسم الثالث على التوالي.وجاءت القرعة قبل 24 ساعة من مواجهة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.وعن هذا الأمر، قال غوارديولا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مباراة نيوكاسل: "سنواجه ملوك دوري أبطال أوروبا، فالأمر لا يبدو سهلا على الإطلاق".وأضاف: "أتمنى أن نصل للمواجهة ونحن في أفضل حال، واللعب ضد ريال مدريد أصبح معتادا، لكننا لا نتحكم في القرعة".وتابع حديثه: "إذا قال الناس، إن القرعة سهلة فهذا لأنك لا تعرف شيئا وتستخف بالمنافس، لكنها مواجهة ستكون صعبة للغاية".واختتم حديثه: "مباراة الإياب ستكون على ملعبنا، وأتمنى أن نخرج من الذهاب بنتيجة جيدة".وكان مانشستر سيتي قد حقق الفوز على ريال مدريد خلال النسخة الماضية بالانتصار في مجموع مباراتي نصف النهائي بنتيجة 5-1، بعدما تعادل ذهابا 1-1 وفاز إيابا 4-0.وتوج السيتي في نهاية المطاف باللقب للمرة الأولى في تاريخه بالانتصار على إنتر ميلان الإيطالي، بهدف دون رد.