رسميا.. الريال يتقدم بشكوى ضد جماهير أتلتيكو مدريد وبرشلونة

وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي، أن جماهير أتلتيكو هتفت بهتافات تمييزية ضد فينيسيوس قبل مواجهة إنتر ميلان، يوم الأربعاء في دور ال16 بدوري أبطال أوروبا.واتخذ الريال خطوات للإبلاغ عن هذه الواقعة للسلطات الإسبانية ويزعم أن "هناك هتافات مشابهة هتفت بها جماهير برشلونة قبل المباراة أمام نابولي التي أقيمت يوم الثلاثاء".وذكر ريال مدريد: "تقدم النادي بشكوى لدى مكتب النائب العام ضد جرائم الكراهية والتمييز، والاساءات العنصرية والكراهية الموجهة ضد لاعبنا فينيسيوس جونيور في محيط الملعب الأولمبي مونتجويك ملعب ميتروبوليتانو في مدريد".وأضاف: "ريال مدريد يطالب النائب العام أن يطلب من قوات الأمن الحصول على التسجيلات من الموقعين من أجل تحديد مرتكبي هذه الإهانات العنصرية".وتابع: "يدين ريال مدريد هذه الهجمات العنيفة التي تتسم بالعنصرية والتمييز والكراهية والتي تعرض لها لاعبنا فينيسيوس جونيور، بشكل متكرر للأسف".وأكد البيان "سيواصل نادينا العمل للدفع عن قيم كرة القدم والرياضة، وسيظل حازما في كفاحه من أجل عدم التسامح في وجه مثل هذه الحوادث المقززة التي مازلت تحدث في الفترة الأخيرة".