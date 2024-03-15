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وصل وفد منتخبنا الوطني، اليوم الجمعة، الى محافظة البصرة استعدادا لملقاة نظيره الفلبيني ضمن تصفيات كأس العالم.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-484164-638461202075457675.jpeg
استعدادا لملاقاة الفلبين.. اسود الرافدين يصلون البصرة (فيديو)
رياضة
2024-03-15 | 13:22
2024-03-15T13:22:07+00:00
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المصدر:
السومرية نيوز
1,678 مشاهدة
وصل وفد منتخبنا الوطني، اليوم الجمعة، الى محافظة البصرة استعدادا لملقاة نظيره الفلبيني ضمن تصفيات كأس العالم.
اظهر مقطع فيديو اطلعت عليه السومرية نيوز، "وصول وفد المنتخب الوطني العراقي الى مقر اقامته في فندق گراند ميلنيوم استعداداً لمواجهة الفلبين في تصفيات كأس العالم".
يذكر ان المنتخب الوطني سيلاقي في أولى مواجهاته بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم المنتخب الفلبيني يوم 21 من اذار المقبل في البصرة، وسيلاقيه مرة في مباراة ثانية يوم 26 من نفس الشهر في الفلبين، ويلاقي إندونيسيا يوم 6 حزيران المقبل في إندونيسيا، بينما يواجه منتخب فيتنام في العراق يوم 11 حزيران المقبل".
المحرر:
سعد أحمد
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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