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أول تعليق لأنشيلوتي على مواجهة السيتي بربع نهائي دوري أبطال أوروبا

رياضة

2024-03-15 | 13:50
أول تعليق لأنشيلوتي على مواجهة السيتي بربع نهائي دوري أبطال أوروبا
المصدر:
وكالات
1,985 مشاهدة

أعلن مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، اليوم الجمعة، أن الملكي سيلعب من أجل الفوز على مانشستر سيتي، في المواجهة التي ستجمعهما بربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام مواجهة الذهاب في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو" يوم 9 نيسان المقبل، على أن يُقام لقاء الإياب في ملعب الاتحاد يوم 16 من الشهر ذاته.

وقال أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أوساسونا غدًا السبت بالليجا: "لا نهتم إذا كنا سنلعب الإياب خارج أرضنا. مانشستر سيتي خصم صعب، وإذا كنت تريد الفوز بالبطولة فعليك التغلب على أي منافس".

وعن أفضل فريق في البطولة، علق المدرب الإيطالي: "قد يكون السيتي هو الأفضل، لكننا إذا أردنا الفوز بدوري الأبطال علينا الفوز ضدهم".

وفيما يتعلق بموقف ميليتاو وكورتوا، كشف: "يعملان سويا بشكل جيد، وأعتقد أن بإمكانهما الوصول للمباراة دون المخاطرة بأي شيء".

واستكمل: "مباراة الإياب ضد السيتي الموسم الماضي لم تكن جيدة لأسباب عديدة، والآن سيكون لدينا الوقت للتفكير في هذا الأمر، لكن كل تركيزنا على مباراة الغد ضد أوساسونا".

وعن إمكانية عكس ترتيب مباريات القرعة، أوضح: "لا أعرف ماذا سيحدث، هذا لا يهم بالنسبة لنا، وهو قرار بيد الاتحاد الأوروبي ستتخذه مع أجهزة الشرطة".

وحول تمثيل إبراهيم دياز لمنتخب المغرب، كشف: "إنه لاعب مهم لأي فريق، واختار جيدًا لأنه منتخب كبير".

وأتم: "لكل شخص رأيه في قرعة دوري الأبطال، وبالنسبة لي الأمور متساوية وليس هناك فريق مفضل، ولا يوجد انتقام لدينا ضدهم، بل مواجهته فرصة للوصول لنصف النهائي، ولا شيء أكثر".
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