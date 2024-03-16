علي البليهي يكشف طريقته التي استخدمها لاستفزاز ميسي ورونالدو (فيديو)

السومرية نيوز – رياضة



جذب مدافع نادي الهلال علي البليهي اهتمام المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد تصريحاته عن النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، وطريقته التي استخدمها لاستفزازهما عندما لعب ضدهما.



وقال المدافع الدولي السعودي الذي حل ضيفًا في برنامج "رامز جاب من الآخر": "دائمًا عند مواجهة رونالدو، أقول له إن ميسي أفضل منه، وعندما واجهت ميسي قلت له بأن رونالدو أفضل".

🚨🚨🎥 البليهي:



"إذا لعب ضد رونالدو أقوله ميسي أفضل منك وإذا لعبت ضد ميسي أقول رونالدو أفضل منك"



pic.twitter.com/KZ3IitBIHL — أخبار الهلال (@hilalstuff) March 15, 2024

مواجهات علي البليهي أمام رونالدو وميسي

وكان علي البليهي قد واجه رونالدو 5 مرات عبر مسيرته، وتفوق اللاعب مع ناديه مرتين ببطولة دوري روشن السعودي بنتيجة (2-0) و(3-0)، وفاز مرتين آخريين بثنائية نظيفة في مواجهتين وديتين ببطولة كأس موسم الرياض، فيما تلقى خسارة وحيدة بنتيجة (2-1) في كأس الملك سلمان للأندية العربية.



وعلى الجانب الآخر، تقابل علي البليهي مع ميسي مرتين، كانت الأولى مباراة منتخبي السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022، والتي انتهت لصالح "الأخضر" بنتيجة (2-1)، بينما كانت المرة الثانية بين فريقي الهلال وإنتر ميامي الأمريكي في كأس موسم الرياض، وانتهى اللقاء هلاليًّا بنتيجة (4-3).



ويُعد المدافع الصلب من أهم أعمدة "الزعيم" خلال السنوات الماضية، وأسهم في حصول الهلال على عديد الألقاب المحلية والقارية، وهو ما جعل إدارة النادي تجدد عقده حتى عام 2025.

أرقام علي البليهي مع الهلال

انضم علي البليهي إلى الهلال في صيف عام 2017، قادمًا من نادي الفتح، وخاض مع "أزرق العاصمة" 198 مباراة في كل المسابقات، وأحرز 17 هدفًا، وقدّم تمريرتين حاسمتين، وتبلغ قيمته السوقية حاليًّا 400 ألف يورو، استنادًا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.



وتحصل اللاعب على 10 ألقاب خلال مسيرته مع الهلال على مدار السنوات الماضية، حيث تُوّج بلقب الدوري السعودي 4 مرات، دوري أبطال آسيا مرتين، كأس السوبر السعودي مرتين، كما حقق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين في مناسبتين.



وشارك علي البليهي مؤخرًا مع المنتخب السعودي في بطولة كأس آسيا قطر 2024، علمًا بأن مدافع الهلال يمتلك في مسيرته 44 مباراة دولية مع "الأخضر"، أحرز خلالها هدفًا.



يُذكر أن الهلال يسير بصورة مميزة خلال الموسم الحالي في كل البطولات؛ إذ يحتل صدارة دوري روشن السعودي برصيد 65 نقطة، بفارق 12 نقطة عن النصر الوصيف، كما تأهل "الزعيم" إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى وصوله إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا.