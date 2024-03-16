داني ألفيس ينتظر إطلاق سراح مؤقت

وتعقد محكمة برشلونة جلسة استماع، الثلاثاء المقبل، لتقرر ما إذا كان سيتم إطلاق سراح داني ألفيس أو الإبقاء عليه في السجن، بعد أن طلب دفاعه إطلاق سراحه لحين أن يصبح حكم إدانته باغتصاب شابة نهائيا.ومن المقرر أن تعقد الجلسة في محكمة برشلونة الوطنية، لتحديد ما إذا كان نجم برشلونة والمنتخب البرازيلي السابق سيحصل على إطلاق سراح مؤقت أم لا، وفقا لما ذكرته مصادر قضائية.وكانت المحكمة قد أصدرت حكما بالسجن 4 سنوات ونصف بحق ألفيس (40 عاما) بتهمة اغتصاب شابة في ملهى ليلي في برشلونة ليلة 30 ديسمبر/كانون أول 2022.كما قضت محكمة برشلونة الوطنية أن يمضي ألفيس 5 سنوات تحت المراقبة عقب خروجه من السجن، وألزمته بتعويض قدره 150 ألف يورو للضحية وبحظر الاتصال معها أو الاقتراب منها لمدة 9 سنوات ونصف.