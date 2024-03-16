الجولة 31.. الكشف عن موعد مباراتي مدريد وبرشلونة في الليغا

وذكرت الرابطة، في موقعها على منصة "أكس"، أن "الجولة ستنطلق يوم 12 أبريل/نيسان، وتختتم يوم 15 من الشهر نفسه، فيما ستكون أول مباراة بين ريال بيتيس وسيلتا فيجو على ملعب الأول، ثم يلعب أتلتيكو مدريد مع جيرونا في اليوم التالي".ويلتقي أيضا ريال مدريد وريال مايوركا على أرض الأخير يوم 13 أبريل/نيسان، وفي نفس اليوم يلعب قادش مع برشلونة على ملعب الأول.وفي 14 أبريل/نيسان، يصطدم أتلتيك بلباو بفياريال، كما يلعب ريال سوسيداد مع ألميريا، ثم تختتم الجولة في اليوم التالي بمباراة أوساسونا وفالنسيا.