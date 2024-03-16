النصر السعودي يجهز عرضاً ضخماً لخطف نجم برشلونة

وذكرت التقارير ذاتها أن أحد أندية الدوري السعودي الممتاز قدم عرضا خياليا للمهاجم البرازيلي وصلت قيمته إلى 80 مليون يورو، فيما أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن الفريق الذي قدم ذلك العرض هو نادي النصر.وبحسب المصدر ذاته، فإن نادي النصر، الذي يعيش على وقع النتائج السلبية بابتعاده عن المراهنة على لقب الدوري المحلي، وخروجه من ربع نهائي دوري أبطال آسيا، يسعى إلى تعزيز خط الهجوم خصوصا في ظل الانتقادات الموجهة لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في الفترة الأخيرة.وينتظر نادي النصر موافقة نادي برشلونة على العرض الذي سيقدمه من أجل قدوم النجم البرازيلي، باعتبار أنه مرتبط مع النادي الكاتالوني بعقد يمتد حتى يونيو 2027.وانتقل رافينيا (27 عاما) إلى نادي برشلونة في يوليو 2022، قادما من ليدز يونايتد الإنجليزي، مقابل 58 مليون يورو.وخاض اللاعب البرازيلي مع البلوغرانا 77 مباراة حتى الآن، سجل خلالها 15 هدفًا، فضلا عن 20 تمريرة حاسمة، أما مع منتخب بلاده، فشارك رافينيا في 20 مباراة دولية وسجل 6 أهداف.