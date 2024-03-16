الدوري الممتاز.. الديوانية والرمادي يتعادلان والبحري يهزم الكوفة

حسم التعادل الإيجابي (1-1) مواجهة الديوانية والرمادي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية في الدوري الممتاز.

وسجل هدف الرمادي مانويل نانا، فيما عادل علي حامد النتيجة للديوانية.



ولحساب الجولة ذاتها، تغلب البحري بهدفين نظيفين على الكوفة.



وسجل كل من أرينا وميكاييل هدفي الفوز للبحري.

