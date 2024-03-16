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مبابي يحسم الجدل بشأن انتقاله إلى الدوري الإنجليزي
Alsumaria Tv
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أغلق كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان، الباب تماما أمام إمكانية انتقاله إلى أحد الأندية البارزة في الدوري الإنجليزي.
ونقلت شبكة "GFFN" الفرنسية، اليوم السبت، مقطع فيديو قصير لحوار دار بين مبابي وأحد المشجعين يدعوه للانتقال إلى صفوف آرسنال.
وابتسم كيليان لطلب المشجع، قبل أن يرد بحسم: "مستحيل"، مبررا رفضه ضاحكا: "الطقس هناك بارد للغاية".
وكان ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، قد فتح الباب أمام إمكانية التفكير في ضم كيليان مبابي بعد رحيله عن صفوف "بي إس جي".
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