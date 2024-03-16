الزوراء يُبعد لاعباً اعتدى على أحد الحكام

وذكر النادي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، أن "إدارة نادي الزوراء قررت ابعاد لاعب فريق الشباب علي جميل بشكل نهائي على خلفية التجاوز على حكم مباراة فريقه أمام الشرطة ضمن دوري الشباب الكروي".وفور اعتدائه على الحكم، قرر الحكم إنهاء المباراة بشكل رسمي اليوم السبت.وتواجه الفريقان ضمن منافسات دوري الشباب لكرة القدم وكانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي بهدف لمثله.