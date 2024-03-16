الدوري الاسباني.. مدريد يسحق اوساسونا برباعية

ريال مدريد سحق مضيفه أوساسونا، مساء السبت، بنتيجة 4-2، وذلك ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني.ويعد هذا ثاني انتصار يحققه ريال مدريد على التوالي برباعية، بعد فوزه 4-0 على سيلتا فيغو في الجولة الماضية من الليغا.وسجل ريال مدريد 8 أهداف في آخر مباراتين له بالليغا، رغم غياب هدافه الأول هذا الموسم، الإنجليزي جود بيلينغهام عن هاتين المواجهتين بسبب الإيقاف.ريال مدريد يعد هو الأكثر تسجيلا على صعيد الدوري الإسباني هذا الموسم، وذلك بواقع 64 هدفا حتى الآن.ويتصدر ريال مدريد هذه القائمة، رغم حقيقة امتلاكه لمهاجم صريح وحيد هذا الموسم، هو الإسباني خوسيلو الذي سجل 8 أهداف على صعيد الليغا.فضلا عن ذلك، ورغم غيابه عن آخر مباراتين لفريقه، فإن بيلينغهام يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم بواقع 16 هدفا.وبات ريال مدريد هو الأقرب لحسم لقب الدوري الإسباني، باعتباره يحتل الصدارة بواقع 72 نقطة بفارق 10 نقاط مؤقتا عن جيرونا الوصيف.