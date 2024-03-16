عقوبة محتملة.. واقعة مشينة ضد فينيسيوس

واجه البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، واقعة مشينة خلال مباراة الميرنجي ضد أوساسونا.

وفاز ريال مدريد على مستضيفه أوساسونا (4-2) مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 29 من الليجا.

وبحسب قناة "موفيستار" الإسبانية، فإن فينيسيوس واجه هتافات وشتائم من مدرجات جماهير أوساسونا خلال المباراة.

وبثت القناة مقاطع فيديو للجماهير وهي تهتف "الموت لفينيسيوس".

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن رابطة الليجا ستتدخل بعد إثبات الواقعة، وسيتم تغريم نادي أوساسونا ماليا وربما يتم فرض قيود على حضور الجماهير في المباريات المقبلة.

يذكر أن فينيسيوس سجل هدفين خلال المباراة، وكان يذهب للاحتفال أمام جماهير أوساسونا للرد على هتافهم ضده.

وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 72 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد أوساسونا عند 36 نقطة في المركز العاشر.