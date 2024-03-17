الدوري الإسباني.. برشلونة وأتلتيكو مدريد في مباراة حاسمة اليوم

وسيكون ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو حيث يستقبل أتلتيكو منافسيه، مسرحًا لهذه القمة ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني في الساعة 11 مساءً بتوقيت العراق، وسط شكوك حول مشاركة الفرنسي أنطوان غريزمان ومواجهة جواو فيليكس مع دييغو سيميوني.وشهدت آخر زيارة لبرشلونة إلى سيفيتاس ميتروبوليتانو، فوز "البلوغرانا" بهدف نظيف، في 8 يناير/ كانون الثاني من عام 2023، وكانت هذه آخر هزيمة لأتلتيكو مدريد على أرضه في الدوري الإسباني.ستكون مواجهة الميتروبوليتانو محددة لمستقبل الفريقين في الدوري الإسباني، حيث سيحدد برشلونة -الذي يتقدم بست نقاط على أصحاب الأرض- إذا ما زال لديه خيار الفوز بلقب الدوري أو سيكتفي بالمنافسة فقط على دوري أبطال أوروبا.بينما سيحدد أتلتيكو ما إذا كان سيحتفظ بمركزه كمرشح مفضل لحصد بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا المقبل ويطمح إلى كأس السوبر الإسباني، أو ما إذا كان سيدخل في منافسة مباشرة مع أتلتيك بلباو على المركز الرابع.وفي مباريات برشلونة وأتلتيكو مدريد خسر سيميوني كل مواجهاته مع تشافي هيرنانديز، حيث سقطت كتيبة الأرجنتيني في المواجهات الأربعة أمام "البلوغرانا" منذ أن تولى لاعب برشلونة السابق قيادة الفريق. وانتهت الثلاثة الأخيرة بفارق ضئيل (1-0)، بينما تفوق الفريق الكتالوني في أولى هذه المباريات الأربعة بنتيجة (4-2) في الكامب نو.وحقق الأتلتي فوزًا واحدًا فقط في آخر تسع مباريات خارج أرضه في الدوري، بينما على أرضه، هو الأفضل في الدوري الإسباني: فاز بـ 40 نقطة من أصل 42، بـ 13 فوزًا وتعادل وحيد. وعلاوة على ذلك، منذ الخسارة في 8 يناير أمام برشلونة، حقق الفريق 23 فوزًا وتعادلين في 25 مواجهة في الدوري وسط جماهيره.وعلى ملعب الميتروبوليتانو، لم يخسر الفريق في آخر 32 مباراة له وسط جماهيره، في جميع المسابقات، سوى مباراة واحدة فقط، أمام أتلتيك في نصف نهائي كأس الملك، عندما سدد 20 تسديدة على المرمى وفشل في إحراز أي أهداف.وحتى بدون توماس ليمار وخوسيه ماريا خيمينيز، اللذين يغيبان بسبب الإصابة، فضلًا عن ماريو إيرموسو، وفي انتظار موقف أنطوان غريزمان وتعافي لاعبيه بعد المجهود الهائل التي تطلبه إقصاء إنتر الأربعاء الماضي، فإن تشكيلة سيميوني في لقاء برشلونة وأتلتيكو مدريد غير معروفة، على الرغم من أنه لن يجري تغييرات كثيرة عن المباراة الأخيرة.وفي المقابل، يتنفس برشلونة الصعداء بعد فوزه في مباراة نابولي، وتأهله إلى ربع النهائي، بالإضافة إلى استعادة التوازن على المستوى الأوروبي، وقبل كل شيء، استعادة الفريق الثقة بنفسه مرة أخرى.وقدم "البلوغرانا" مباراة قوية، تألق فيها الشابان باو كوبارسي ولامين يامال مجددًا، وكان البطل غير المتوقع هو سيرجي روبرتو، في الوقت الذي نجح فيه إيلكاي غوندوغان في صناعة الفارق لصالح برشلونة.ستشهد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد حدثًا خاصًا يتمثل في عودة جواو فيليكس إلى الميتروبوليتانو الأحد للمشاركة في "مباراة مهمة وحماسية"، ويؤكد أنها تحفزه كثيرًا، كما علق في تصريحات لمنصة (Dazn) الرياضية.وكان البرتغالي، الذي يلعب في صفوف البرسا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم ويقدم أداء غير منتظم إلى حد ما، بطل مباراة الذهاب بهدف رائع حسم المباراة.ومن أسرار "البرسا" في هذه الفترة من الموسم، حضور أندرياس كريستنسن كلاعب وسط، والذي نجح في خلق حالة توازن في وسط الفريق، بعد المحاولة الفاشلة في بداية الموسم لأوريول روميو.وقد يستعيد تشافي في لقاء برشلونة وأتلتيكو مدريد خدمات ماركوس ألونسو وفيران توريس، رغم صعوبة إشراكهما أساسيين في المباراة، وقد يكرر فيها التشكيل الذي خاض به مباراة نابولي، أو أن يدفع بجواو فيليكس بدلًا من رافينيا في الجانب الأيسر.