التشكيل المتوقع لموقعة برشلونة واتلتيكو مدريد

السومرية نيوز - رياضة



يلتقي برشلونة مع أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأحد، على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.





ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن التشكيل المتوقع للفريقين في مباراة اليوم، كالآتي:



برشلونة



حراسة المرمى: تير شتيجن.



الدفاع: كوندي - أراوخو - كوبارسي - كانسيلو.



الوسط: فيرمين - كريستينسن - جوندوجان.



الهجوم: يامال - ليفاندوفسكي - جواو فيليكس.



أتلتيكو مدريد



حراسة المرمى: أوبلاك.



الدفاع: يورينتي - سافيتش - فيتسل - رينليدو - لينو.



الوسط: كوكي - دي باول - باريوس.



الهجوم: جريزمان - ديباي. ويسعى برشلونة لتحقيق انتصار جديد ينتزع به الوصافة ويواصل مطاردة ريال مدريد على الصدارة، بينما يريد أتلتيكو ضمان مقعده بالمربع الذهبي عبر تحقيق نتيجة إيجابية.ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن التشكيل المتوقع للفريقين في مباراة اليوم، كالآتي:برشلونةحراسة المرمى: تير شتيجن.الدفاع: كوندي - أراوخو - كوبارسي - كانسيلو.الوسط: فيرمين - كريستينسن - جوندوجان.الهجوم: يامال - ليفاندوفسكي - جواو فيليكس.أتلتيكو مدريدحراسة المرمى: أوبلاك.الدفاع: يورينتي - سافيتش - فيتسل - رينليدو - لينو.الوسط: كوكي - دي باول - باريوس.الهجوم: جريزمان - ديباي.