الإصابة تهدد انضمام ميسي إلى منتخب الأرجنتين

ولم يصدر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أي بيان رسمي حتى الآن، لكن تقارير محلية توقعت أن يغيب قائد المنتخب، خلال المباراتين الوديتين اللتين سيخوضهما الفريق أمام السلفادور وكوستاريكا، استعدادًا لبطولة كوبا أمريكا التي تدافع الأرجنتين فيها عن لقبها الذي حققته في نسخة البرازيل 2021.وتعرض ميسي لإصابة في عضلات الساق اليمنى واضطرته للخروج في أثناء مواجهة ناشفيل، بدوري أبطال الكونكاكاف، وهي الإصابة التي قد تحول دون مشاركة نجم إنتر ميامي مع منتخب بلاده في المباراتين الوديتين.وألمح مدرب إنتر ميامي، جيراردو تاتا مارتينو، خلال مؤتمر صحفي عقب لقاء أمس مع دي سي يونايتد، إلى أن هدفه هو سرعة تعافي ليو، كي يكون الأخير جاهزًا للدور ربع النهائي من بطولة كأس أبطال الكونكاكاف.وأوضح مارتينو: "يجب أن نعمل على الإصابة.. سنستغل أن لدينا أسابيع كاملة، وسنجري متابعة مستمرة. وفيما يخص المنتخب، يبدو أن المسؤولين عن المنتخب هم من يجب أن يتحدثوا".ويواجه إنتر ميامي في ربع نهائي دوري أبطال الكونكاكاف فريق مونتيري المكسيكي؛ حيث ستقام مباراة الذهاب بين الفريقين في الثالث من أبريل/نيسان المقبل بميامي، والإياب في العاشر من الشهر ذاته بالمكسيك.وتلعب الأرجنتين في 22 من شهر مارس/ آذار الجاري مباراة ودية أمام السلفادور في فيلاديلفيا، ثم تواجه كوستاريكا في 26 من نفس الشهر بلوس أنجلوس.وكان ليونيل ميسي انضم إلى إنتر ميامي صيف العام الماضي، قادمًا من باريس سان جيرمان عبر صفقة مجانية. وإحصائيًا، خاض النجم الأرجنتيني 19 مباراة مع ناديه الأمريكي حتى الآن، مُسهمًا بـ23 هدفًا (سجّل 16 هدفًا، قدّم 7 تمريرات حاسمة).وقاد ميسي إنتر ميامي للتتويج بكأس الدوريات الموسم الماضي، وقد كان هذا اللقب الأول في تاريخ النادي حديث العهد ببطولة الدوري الأمريكي للمحترفين.ويمتد تعاقد ميسي مع إنتر ميامي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025. ولم يعلن اللاعب المُلقب بـ"البرغوث" إن كان يرغب في تمديد عقده صحبة النادي الأمريكي، أم يتطلع لخوض تجربة احترافية جديدة في مكان آخر.