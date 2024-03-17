برشلونة يتراجع عن ضم نجم يونايتد

وكان برشلونة أحد المهتمين بالحصول على خدمات جرينوود، لاعب يونايتد المعار إلى خيتافي.ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، انسحب برشلونة من سباق التعاقد مع جرينوود بسبب مبالغة مانشستر يونايتد في السعر المطلوب.وكشفت أن اجتماع ديكو المدير الرياضي لبرشلونة مع مسؤولي مانشستر يونايتد، الأسبوع الماضي، شهد مناقشة تفاصيل صفقة جرينوود.وأوضح مسؤولو الشياطين الحمر أن سعر اللاعب يتراوح بين 40 و60 مليون يورو، وهنا رد برشلونة بأنه لن يقدم أي عرض لأن هذه الأرقام بعيدة عن ميزانية النادي.وذكرت أن جرينوود لم يكن الخيار الأول لدى برشلونة من أجل دعم الهجوم.