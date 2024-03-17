بعد إيقاف عماد محمد.. اتحاد الكرة يكلف مدربا مؤقتا لشباب العراق

ومن المقرر أن يقود حسان تركي المنتخب العراقي للشباب ببطولة غرب آسيا تحت 23 عاما، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 20 آذار الجاري حتى يوم 26 من الشهر ذاته.وكان الاتحاد العراقي قد أعلن مساء أمس السبت تقدمه باستئناف ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإيقاف المدير الفني لمنتخب الشباب عماد محمد، وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.وقال الاتحاد العراقي، عبر بيان رسمي: "تلقينا قراراً من الفيفا بإيقاف عماد محمد (مدرب منتخب الشباب) عن التدريب لمدة 6 أشهر نتيجة ما أسماها (توجيه إهانات إلى إحدى الإعلاميات) في وقت سابق".وأوضح: "الاتحاد سيواصل دفاعه عن عماد الذي تنتظره المشاركة في بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية، وهو واحد من أبناء اللعبة المهمين من الذين مثلوا المنتخبات الوطنية لسنوات طويلة، ولن يدخر جهوده في الدفاع عنه".وزاد: "يستغرب الاتحاد العراقي لكرة القدم، تدويل الموضوع بالشكل الذي وصل من خلاله الأمر إلى الاتحاد الدولي، ونتجت عنه تداعيات انتهت بقرارِ حرمان عماد محمد، مع تأكيد أن ما حصل كان قبل أكثر من 10 أشهر مضت، وتحديداً في فترة كأس العالم للشباب التي جرت في الأرجنتين العام الماضي".ويبين الاتحاد أنه ينتظر قرار الاستئناف ويتطلع بثقة إلى إلغاء قرار الحرمان، وعودة عماد محمد إلى التدريب.